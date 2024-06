Al via il Roadshow CDP e MUR per potenziare l’offerta di residenze universitarie

(Teleborsa) - Una serie di incontri sul territorio in alcune delle principali città universitarie per illustrare a tutti i potenziali investitori pubblici e privati le opportunità e i nuovi modelli di sviluppo dello student housing in Italia. Questo l’obiettivo delpartito oggi da Roma e promosso da(CDP) in collaborazione con il(MUR). Nel corso degli appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi verranno analizzate le innovazioni introdotte dal bando da, gestito dal MUR con il sostegno di CDP, per creare 60mila nuovi posti letto entro il 2026, così come stabilito dal(PNRR).Alla tappa inaugurale del Roadshow “” presso la sede di CDP a Roma hanno partecipato come relatori il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Manuela Manenti, e per Cassa Depositi e Prestiti il Presidente, Giovanni Gorno Tempini, e l’Amministratore Delegato, Dario Scannapieco. L’incontro ha inoltre visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, degli atenei, degli enti per il diritto allo studio, delle associazioni e dell’imprenditoria.Ildel MUR è aperto ai gestori di residenze sia pubblici che privati interessati a realizzare studentati. È previsto undi circamesso a disposizione degli studenti, a fronte di una tariffa applicata alle nuove residenze di almeno il 15% inferiore rispetto ai valori medi di mercato. Un terzo dei nuovi alloggi a tariffe ulteriormente contenute sarà riservato a coloro che provengono da famiglie a basso reddito.Per le domande di accesso alle risorse è disponibile ilcreato da CDP: attraverso lasarà possibile avvalersi di un innovativo simulatore online per calcolare in anticipo l’importo del canone di locazione dell’immobile. Dopo l’evento di Roma, l’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi in altre importanti città del Paese selezionate in base ai fabbisogni di alloggi per studenti, ovvero dove maggiore è la distanza tra il numero di posti letto effettivamente disponibili e il target individuato per garantire una dotazione adeguata. Le prossime tappe del Roadshow si terranno a Milano domani 27 giugno e a Palermo il 1° luglio.