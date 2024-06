Cresce l’equity crowdfunding immobiliare: +28% in Italia

(Teleborsa) - In Italia, latramite equity crowdfunding per i progetti immobiliari ha toccato i 56,42 milioni di euro nel 2023 (+28%): questo il dato che emerge dall’Osservatorio che ha compilato il rapporto sul Crowdinvesting 2023, secondo cui il settore del Real Estate crowdfunding ha continuato ad essere particolarmente vivace in Italia.Nell’ambito del, che consente a privati di investire in progetti di sviluppo immobiliare solitamente riservati ai professionisti, il nostro Paese si contraddistingue, a livello di, per una redditività lorda pari all’8%, in crescita rispetto al 2022.In questo contesto, la piattaforma spagnola di crowdfunding immobiliare, recentemente entrata anche nel mercato italiano, ha individuato quattro ragioni per cui bisognerebbe considerare di iniziare ad investire in immobili.Gli immobili sono asset tangibili, beni fisici a supporto del proprio investimento. A differenza di altre tipologie di asset finanziari, il cui valore può fluttuare rapidamente, gli immobili tendono ad essere stabili nel tempo. Inoltre, la domanda di alloggi sarà sempre presente, fornendo una solida base per la crescita e la stabilità a lungo termine.Uno dei principali vantaggi dell’investire in immobili è la capacità di generare un reddito passivo dagli affitti. Quando si possiede una proprietà in affitto, si può ricevere un flusso costante di entrate mensili che può aiutare a coprire le spese della proprietà e fornire un reddito aggiuntivo. Questo flusso di cassa può essere particolarmente vantaggioso durante periodi di incertezza economica, poiché fornisce una fonte di reddito stabile indipendentemente da ciò che sta accadendo nei mercati finanziari.Se da un lato gli immobili tendono ad essere meno volatili rispetto ad altre classi di asset, è vero che possono aumentare il loro valore nel tempo. Ciò significa che il proprio investimento potrebbe valere maggiormente in futuro rispetto a quanto si è pagato inizialmente. Questo apprezzamento del valore può impattare positivamente sui guadagni a lungo termine e fornire una fonte aggiuntiva di reddito qualora si decidesse di vendere la proprietà in futuro.Investire in immobili offre l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio di investimenti. Aggiungendo asset immobiliari al portafoglio, è possibile ridurre il rischio non dipendendo esclusivamente da una sola tipologia di investimento. Questo approccio è particolarmente importante in periodi di volatilità di mercato, poiché avere un portafoglio diversificato può aiutare a proteggere da perdite.“Il crowdfunding immobiliare, in particolare l'equity crowdfunding, che rappresenta oltre il 60% dell'attività di Urbanitae, consente a qualsiasi risparmiatore di investire nello sviluppo immobiliare, un'attività che normalmente offre rendimenti medi annui di circa il 15%”, commenta. “Ad oggi, Urbanitae ha ottenuto un rendimento medio annuo di oltre il 15% al netto di commissioni e spese per l'investitore su oltre 30 progetti restituiti. Inoltre, grazie al nostro entry level contenuto, gli investitori possono diversificare gli investimenti in diversi progetti immobiliari, riducendo così il rischio di concentrare i propri risparmi in un unico immobile”.