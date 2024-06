Goldman Sachs Alternatives raccoglie 3,4 miliardi di dollari per fondo real estate

(Teleborsa) -ha annunciato il, il Vintage Real Estate Partners III (VREP III), per un valore didi dollari. Le Vintage Strategies di Goldman Sachs Alternatives offrono soluzioni di liquidità agli investitori Limited Partners (LP) e ai gestori di fondi General Partners (GP) dei mercati privati.Il fondo VREP III ha registrato una, grazie agli impegni di un gruppo diversificato di investitori istituzionali internazionali e high net worth, oltre ai significativi investimenti da parte dei dipendenti di Goldman Sachs, si legge in una nota. Quella del fondo VREP III è la più grande raccolta mai realizzata finora e dedicata al mercato real estate secondario. Il fondo precedente, VREP II, ha raccolto 2,75 miliardi di dollari., Goldman Sachs Alternatives ha annunciato il closing del fondo(RECP IV) e dei veicoli ad esso associati. Il pool di capitale del fondo RECP IV corrisponde a oltre 7 miliardi di dollari in termini di crediti al real estate, compresa la leva finanziaria, e insieme alla raccolta del fondo VREP III, ha raggiunto oltre 10 miliardi di dollari di fondi liquidity-oriented disponibili per il settore immobiliare, provenienti da parti distinte della piattaforma di investimento della società."Riteniamo che l'attuale contesto di mercato rappresenti una delle più interessanti opportunità di distribuzione che abbiamo riscontrato nel settore del real estate secondario - ha detto Harold Hope, global head of Vintage Strategies di Goldman Sachs Alternatives - Trattandosi della più grande raccolta di un fondo secondario immobiliare, il VREP III sarà ben posizionato per cogliere opportunità sempre più interessanti, in un mercato in cui le".Sin, il team Vintage ha investito oltre 8,9 miliardi di dollari in 165 transazioni secondarie nel settore immobiliare. Per il 2023 il team ha stimato un volume di operazioni secondarie nel settore immobiliare pari a 56,8 miliardi di dollari.