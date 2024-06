Il settore utility italiano è di poco in territorio negativo (-0,42%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Italgas

listino milanese

IREN

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 36.540,1, con una flessione dello 0,42% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 375, dopo aver esordito a 378.Tra le azioni più importanti del comparto utility di Milano, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,64%.Tra le medie imprese quotate sul, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,85%.