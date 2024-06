Intermonte, nuovo bond a tasso misto per fronteggiare tassi più alti più a lungo

(Teleborsa) - Le mutevoli aspettative sullastanno condizionando anche, che si adegua con l'offerta di prodotti in grado di sfruttare anche(higher for longer), sebbene l'impostazione della politica monetaria resti tendenzialmente accomodante."Se questo scenario dovesse effettivamente verificarsi, potrebbe essere utile avere un portafoglio obbligazionario il più possibile diversificato, sia per struttura che per emittente, in grado di proteggere l’investitore dal rischio di tassi higher for longer o di nuove fiammate inflattive", afferma, Chief Global Strategist di Intermonte, investment bank indipendente che ha ideato un nuovo prodotto in grado di affrontare uno scenario di questo genere.Dopo la riunione della BCE di giugno e le ultime dichiarazioni di Christine Lagarde, sembra ormai chiaro che i tassi d’interesse non seguiranno un percorso di discesa lineare: lo scenario di consenso resta quello di, ma sulla rapidità e sull’intensità dei tagli ad oggi c’è forte incertezza, con un oggettivo rischio di cambio di rotta in caso di peggioramento del contesto geopolitico."Ladelle stime die le dichiarazioni attendiste di Christine Lagarde - ricorda l'analista di Intermonte - hanno portato il mercato a rivedere al ribasso le attese sul numero dei tagli per il 2024 dai circa sette di inizio anno agli attuali due. Anche la Federal Reserve ha portato le attese da tre a un solo taglio per il 2024. 4. A ciò si aggiunga anche il rialzo delledi lungo termineTutto questo depone anche per la Fed a favore di tagli molto graduali e tassi mediamente più elevati per più tempo".Per diversificare il portafoglio obbligazionario anche sudi tassi calanti nel breve termine e quindi fornire un’opzione per, Intermonte, società di consulenza ed investimento specializzata sul mercato italiano, ha ideato un nuovo prodotto in grado di affrontare uno scenario di questo genere: un bond a 8 anni, emesso da Goldman Sachs, con una caratteristicaStruttura e timing dell’obbligazione sono stati studiati da Intermonte per offrire agli investitori uno strumento con cui completare e quindi rendere più efficiente il portafoglio obbligazionario, oggi tendenzialmente più esposto a strutture che si adattano a una curva dei tassi in calo nel breve termine. Se, invece, il messaggio attendista delle Banche Centrali dovesse concretizzarsi e, sulla scia della revisione al rialzo delle stime di inflazione, lo scenario dovesse essere quello di tassi 'higher for longer', l’impatto della stretta monetaria sulle economie occidentali non tarderebbe a farsi sentire: per questo, il tasso fisso step down è stato spostato avanti, proprio quando il rallentamento economico dovrebbe verosimilmente indurre i policymaker a tagliare i tassiL'emissione, quotata sul mercato Euro TLX di Borsa Italiana, ha una, relativamente contenuta rispetto a quella degli ultimi Bond emessi da altri istituti bancari, spesso superiori ai dieci anni. Non è presente l’opzione di rimborso anticipato, quindi alla scadenza del 14 giugno 2032, il Bond rimborserà il 100% del valore nominale.L’obbligazione prevede per iil pagamento di cedole semestrali lorde legate al; a partire dal quarto anno, le cedole semestrali saranno calcolate sulla base di un(meccanismo step down) con la seguente struttura: quarto anno al 5%, quinto anno al 4%, sesto anno al 3,5%, settimo e ottavo anno al 3%.Ladella cedola, rispetto a quella annuale, consente di cogliere meglio eventuali cambi di contesto, mentre il cap al 5% sull’Euribor a 3 mesi per il periodo caratterizzato da un tasso floater equivale al massimo storico toccato solo due volte negli ultimi 23 anni, in occasione di momenti di estremo stress sui mercati (crisi delle dot.com e crollo di Lehman Brothers)."L’emissione ideata da Intermonte, grazie alla struttura Floater to Fixed Rate unita alla semestralità della cedola, è un utile strumento per diversificare il portafoglio obbligazionario su strutture che non sposano la view mainstream di tassi calanti nel breve termine" sottolinea, Responsabile Soluzioni di Investimento della Divisione Digitale di Intermonte.