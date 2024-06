Racing Force, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Racing Force

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 6,2 euro) e confermato la) sul titolo, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, dopo che la società ha completato l'operazione di aumento di capitale , collocando tramite accelerated bookbuilding (ABB) nuove azioni per un totale di 7,5 milioni di euro al prezzo di 4,43 euro per azione (premio del 14,5% rispetto al prezzo di chiusura di ieri).I fondi, raccolti principalmente dal fondo sovrano del Bahrein, che ormai rappresenta circa l'1,6% del capitale del gruppo (2 milioni di euro) e da Axon per 5 milioni di euro, consentiranno a Racing Force di avere un. Anche questa seconda unità produttiva sarà ubicata nello spazio circostante il Circuito Internazionale del Bahrain, di proprietà della BIC (Bahrain International Circuit), di fronte a quello attualmente utilizzato dal gruppo.Il nuovo stabilimento, la cui costruzione dovrebbe durare due anni, sarà dedicato a linee di prodotti strategici per i quali il gruppo attualmente non dispone di sufficiente capacità produttiva. Questa unità aggiuntiva dovrebbe consentire alla produzione interna di Racing Force di aumentare dal 60% all'80% circa, con un naturaledel gruppo, affermano gli analisti.A seguito di questa operazione, TP ICAP Midcap haper il 2025 e il 2026 a 6,5 ??milioni di euro (rispetto a 5,6 milioni di euro in precedenza) e 8,2 milioni di euro (rispetto a 4,1 milioni di euro in precedenza), per un costo totale aumentato a 5 milioni di euro. Questi costi potrebbero salire fino a 6,5 ??milioni di euro in caso di forte domanda per i prodotti in questione.