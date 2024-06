TIM, Standard Ethics alza rating SER a "E+"

TIM

(Teleborsa) -ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) dia "E+" dal precedente "E". Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2004. La Società è una costituente dello SE Italian Index."Nel corso degli ultimi anni - si legge in una nota - gli analisti hanno riscontrato un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali sullanei tre blocchi E, S e G (Environmental, Social and Governance). Circa la sfera ambientale e sociale, si rilevano policy su buona parte degli argomenti fissati dagli organismi sovranazionali e gli obbiettivi fissati appaiono misurati ed in linea con le richieste globali. Sul piano della governance della Sostenibilità, si registrano implementazioni positive sia nella composizione quali-quantitativa del CdA sia nel sistema di gestione dei rischi ESG. Tra le policy che sicuramente dovranno essere implementate e rese pubbliche si inserisce quella sull'; in generale, la reperibilità delle politiche strategiche può essere migliorata, con riferimento specifico anche a temi cruciali come quello della diversità ed inclusione"."Alla luce dei recenti provvedimenti delle autorità regolatorie verso Telecom Italia - si legge ancora nella nota - gli analisti monitorano le risposte aziendali in relazione alle eventuali richieste formulate. Allo stesso modo, si osservano con interesse i rapporti con gli azionisti (già attenzionati in passato da Standard Ethics) ed i passaggi industriali che porteranno ad una nuova fase di innovazione tecnologica con investimenti per il 5G, la fibra ottica e le infrastrutture innovative".