Terna debole in Borsa dopo downgrade Goldman Sachs

Terna

Goldman Sachs

Terna

(Teleborsa) - Seduta in calo a Piazza Affari per il titolo, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, dopo che gli analisti dihanno tagliato laa "" da "Neutral", conridotto aper azione dai precedenti 7,95 euro.Peggiora la performance di, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,227 e successiva a quota 7,205. Resistenza a 7,265.