Fondi immobiliari, patrimonio globale sale a 4.650 miliardi a fine 2023

(Teleborsa) -che confermano un'ottima performance a fine 2023, nell'ambito di un settore del risparmio gestito che ha chiuso l'anno fra luci ed ombre. Il patrimonio gestito dai fondi immobiliari a livello mondiale è salito fino aa 4.650 miliardi di euro e conferma un'ottima performance anche a livello europeo ed italiano. E' quanto emerge dalsu "I Fondi immobiliari in Italia e all’estero" realizzato e presentato a Milano daIl patrimonio dei- Real Estate Investment Trust, ha proseguito un, raggiungendo a fine 2023 iI REIT concentrano circa il 76% del patrimonio complessivo."Il 2023 è stato un anno cruciale e sfidante per il mercato immobiliare, che si è trovato ad affrontare numerose difficoltà", ha affermato, presidente di Scenari Immobiliari, aggiungendo "abbiamo assistito, infatti, a una decrescita del capitale globale, a cambiamenti radicali nei modi di vivere e lavorare, al rialzo dei tassi di interesse, al calo dei prezzi, una maggiore cautela degli investitori e una caduta di oltre il cinquanta per cento negli investimenti. Nonostante questo scenario, a cui si aggiungono le crisi politiche e le guerre in corso, il comparto immobiliare nel suo insieme ha avuto una buona capacità di resistenza e lo scenario che si delinea per il 2024 è decisamente più positivo".La fase espansiva prosegue anche, dove i fondi imobioloi9are sono cresciuti sia numericamente che in termini di patrimonio: a fine anno erano operativicon un patrimonio complessivo pari a. Il peso dei fondi europei sul patrimonio complessivo nel mondo rimane stabile e pari al 34,4 %.A fine 2023, il patrimonio gestito daglidel vecchio Continente ha toccato idi euro, poco meno dell’anno precedente (946 miliardi). In dieci anni il patrimonio è quasi triplicato con duemila fondi immobiliari attivi. Lacontinua a dominare la classifica europea per dimensione, seguita dache ha un patrimonio di 114 miliardi di euro. La performance media è del +2,2% in Europa, con l’Italia che fa segnare un +1,9%.Secondo il Rapporto icon un peso sul resto dei veicoli europei di oltre il 12%, continua a registrare un trend di crescita sostenuto. Ila raggiunto isull’anno precedente. Il patrimonio immobiliare detenuto direttamente da 60 Sgr e 640 fondi attivi arriva a 131 miliardi di euro, con un incremento del 6,5%.e indicano un incremento stimato dele delmentre il numero dei veicoli potrebbe raggiungere le 660 unità."Il 2024 sarà un anno ideale per gli investimenti value-add – ha sottolineato, direttore generale di Scenari Immobiliari - Il percorso verso un real estate più sostenibile trova sostegno da parte degli investitori disposti ad assumersi maggiori rischi in cambio di rendimenti più elevati".