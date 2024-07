Generazione Z e Lavoro: flessibilità e passioni al centro della scelta

(Teleborsa) - "LoMa, ancora prima,e un buon bilanciamento tra il dovere e il piacere. E, sopra ogni cosa, una certa flessibilità per il suo svolgimento. È questa la formula della perfetta".È quanto emerge dallal'indagine condotta dain collaborazione con– prima agenzia per il lavoro a capitale italiano - che ogni anno fa il punto della situazione sul rapporto tra le nuove generazioni giunte alle soglie del diploma e un mondo, come quello dei mestieri e delle professioni, a cui presto o tardi dovranno rivolgersi. L'indagine haDovendo, infatti, indicare le caratteristiche più importanti che un’occupazione dovrebbe avere per essere appetibile, le ragazze e i ragazzi prossimi a entrare nel mercato lavoro si distribuiscono così:, solo secondariamente - citata da quasi 6 su 10 - viene l’entità dello stipendio, mentre 1 su 2 vorrebbe poter trovare il giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale (il cosiddetto "work-life balance").Un altro è, però, l’elemento che sembra mettere d’accordo pressoché in blocco la generazione figlia della DAD: la, giudicata importante se non fondamentale da ben 8 su 10. Questo perché, secondo la GenZ, lo stipendio non va accantonato in banca o in fondi, ma serve soprattutto per, con o senza partner, oppure per godersi la vita viaggiando e sfruttando il tempo libero.L’articolazione preferita degli impegni lavorativi? Di gran lunga quella in presenza, mao, in alternativa, un buon part-time. Ma lavoro, dal punto di vista individuale, significa anche "obiettivi".Quali si pongono prioritariamente i giovani di oggi? Sicuramente raggiungere quellache, in tempi recenti, sembra più un’utopia: la mette in cima alla lista. L’esigenza di avere gli strumenti per permettersi di mantenere una casa, una famiglia, magari con figli, si avverte in modo ancora più forte all’interno della componente femminile - ovvero quella fascia sociale che quasi sempre fa più fatica a raggiungerla - laddove arriva al 38% delle preferenze.In confronto, gli altri traguardi che si possono conseguire per il tramite di un’occupazione sembrano marginali o quantomeno non quelli preminenti. Sul secondo gradino del podio, indicata dal 15% degli intervistati, c’è la ricerca di un’opportunità che permetta soprattutto di viaggiare e di scoprire il mondo e che fa il paio con l’esigenza di avere tanto libero (prioritaria per il 9%). Al terzo posto, a pari merito, spiccano la voglia di cambiare e migliorare il mondo, perlomeno in riferimento all’ambito in cui ci si andrà a impegnare, ma anche diventare "qualcuno" nel proprio settore: sono gli obiettivi lavorativi principali per il 12% dei diplomandi. Infine, non manca chi ambisce al benessere finanziario tout court (11%) oppure alla fama in senso assoluto (5%).Tornando, invece, più nel dettaglio dell’identikit di un lavoro teoricamente da sogno per tutti si sono già passati in rassegna i primi gradini della scala dei valori:stipendio (57% dei voti), equilibrio lavoro-vita privata (50%).E il resto della classifica? Prevede, nell’ordine: le, l’laA chiudere, meno considerati, ile laMa, come già accennato, distinguendo tra ragazzi e ragazze le cose possono modificarsi sensibilmente. Queste ultime, ad esempio, portano ancora più in alto la cura delle passioni (69%) e il "work-life balance" (55%). I primi, da par loro, si concentrano in misura maggiore sulla notorietà derivante dal lavoro (19%) e sull’essere utili alla collettività (28%).Infine, sembra opportuno rimarcare il tema portante dell’indagine:Per l’80% dei giovani, ricordiamo, è la vera priorità: il 49% sostiene che è importante, il 31% addirittura fondamentale. La soluzione, eventualmente, più gradita però potrebbe stupire. Infatti, come visto non è, come qualcuno potrebbe pensare, un lavoro totalmente "a distanza", che sposi appieno la filosofia dello smart working o del "nomadismo digitale": complessivamente la abbraccerebbe solo il 14% del campione.Al contrario, al contatto umano si fatica a rinunciare. Il 37% vorrebbe una forma "ibrida", con un’equa divisione di giornate in presenza e di giornate "da remoto". Ancora di più, il 47%, andrebbe su formulazioni intermedie, con una presenza pressoché fissa ma con turni di lavoro più brevi, come la "settimana corta", di cui non a caso si sente tanto discutere in questo periodo. Anche su questa ipotetica flessibilità, però, le strade di ragazze e ragazzi tendono a separarsi: le une spingono forte sul "taglio" delle ore di lavorative, facendo salire il dato al 52%; gli altri sono i principali sponsor del lavoro al cento per cento "a distanza", portandolo fino al 24% dei consensi."I risultati di questa terza indagine svolta in collaborazione con Skuola.net confermano quanto la GenZ, prossima all'ingresso nel mondo del lavoro, attribuisca, pensando al proprio futuro professionale, grande valore alla gratificazione personale e alla flessibilità. Infatti, dalla ricerca emerge chenella scelta del lavoro – afferma– Crediamo molto nell’importanza dell’ascolto delle nuove generazioni per imparare a conoscerne le esigenze e le aspirazioni ed essere pronti a fornire loro supporto per affrontare in maniera consapevole il futuro. Ecco perché siamo, in sinergia con il mondo dell’Istruzione e le aziende, con iniziative e attività di orientamento mirate a facilitare il passaggio da studente a lavoratore. Questo affinché ciascuno possa sviluppare il proprio potenziale e trovare la propria strada per realizzarsi a livello personale e professionale"."In Italia la fascia più giovane della Generazione Z, che attualmente occupa l’intero quinquennio delle scuole superiori - sottolinea D- si differenzia nettamente dalla narrazione comune a cui siamo stati abituati: nonostante siano ambientalisti convinti e praticanti, solo una minoranza mette in cima alla lista delle priorità la sostenibilità o l’impatto ambientale del lavoro che andrà a svolgere. Ben più importante è, invece,, con la necessità quasi inderogabile di essere flessibili per godere di un buon ‘work-life balance’".