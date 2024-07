ISCC Fintech

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli cosiddetti granulari di crediti non performing loan ha perfezionato 5 operazioni di cessione di un portafoglio di crediti NPL per un GBV complessivo di circa 20,2 Milioni di Euro, ad un prezzo superiore al valore di carico.Lo rende noto la società con un comunicato.