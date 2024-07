Piazza Affari, i dividendi dell'1 luglio 2024

Elica

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Digital Value

(Teleborsa) - L'1 luglio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0003404214Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 03/07/2024ISIN: IT0005497885Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0645 EURData di pagamento: 03/07/2024ISIN: IT0005347429Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,95 EURData di pagamento: 03/07/2024