Il settore utility italiano lima qualche punto (-0,60%), seduta all'insegna dell'incertezza per algoWatt

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 36.450,9, con un decremento dello 0,60% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 370, dopo aver avviato gli scambi a 372.Nel, performance infelice per, che chiude la giornata del 2 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,42% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 2 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,37% rispetto alla seduta precedente.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,91%.Tra leitaliane, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,58%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,45%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,44%.