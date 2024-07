ILPRA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine esoluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, e le Assemblee Straordinarie di Eltec edIvaxia hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Eltec ed Ivaxia in ILPRA.Lo rende noto la stessa società con una nota.