Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/07/2024

(Teleborsa) - Chiusura del 2 luglio

Il Cross Euro contro la valuta britannica ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,847.

Lo studio dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 0,8457. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 0,8486. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 0,8445.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)