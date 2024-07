S&P-500 chiude sopra quota 5.500 per la prima volta, vola Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

finanziario

telecomunicazioni

Visa

JP Morgan

Apple

Amazon

Verizon Communication

Nike

McDonald's

Boeing

Tesla Motors

Sirius XM Radio

ON Semiconductor

Advanced Micro Devices

CrowdStrike Holdings

MongoDB

Nvidia

Biogen

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,41%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.509 punti (+0,62%), segnando un nuovo massimo storico. Buona la prestazione del(+1,01%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,67%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,81%),(+1,10%) e(+0,84%).Il mercato USA continua ad essere. RBC Capital Markets ha alzato il suo obiettivo di fine anno per l'S&P-500 a 5.700 da 5.300. Deutsche Bank prevede che gli utili statunitensi aumenteranno di un 13% superiore alla media nel secondo trimestre, trainati dalla crescita delle megacap e dai titoli tecnologici.Il presidente della Federal Reserveha affermato che gli ultimi dati economici suggeriscono che, ma ha sottolineato che i funzionari hanno bisogno di ulteriori prove prima di abbassare i tassi di interesse.del Dow Jones,(+1,87%),(+1,65%),(+1,62%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,53%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,03%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.(+10,20%),(+7,64%),(+5,41%) e(+4,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,38%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,27%.