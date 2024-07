Energia, Dialuce (ENEA): per decarbonizzare serve un sistema più smart

(Teleborsa) - “Il percorso verso la decarbonizzazione richiede un approccio integrato, coordinato e trasversale, che abbia come filo conduttore la ‘smartizzazione’ del sistema energetico inteso come insieme di reti e infrastrutture critiche e non, sistemi di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e usi finali”. È quanto afferma il presidente dell’ENEAnell’editoriale del nuovo numero della rivista scientifica dell’“Energia, Ambiente e Innovazione” dal titolo "". Nel suo intervento Dialuce sottolinea come ENEA sia impegnata in progetti e iniziative per la decarbonizzazione, un obiettivo che “non può prescindere dalle attività di ricerca, sviluppo e innovazione che, al contempo, favoriscono anche percorsi di studio, formazione e riqualificazione per la creazione dellerichieste dal mercato. Ulteriori impegni sono necessari per incoraggiare la consapevolezza culturale e l’accettabilità sociale delle nuove tecnologie, incentivando gli utilizzatori finali a modificare le proprie abitudini e ad assumere un ruolo attivo e propositivo".Fra le azioni prioritarie per raggiungere i target di: incremento della produzione daattraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate e di nuove forme di gestione, condivisione e utilizzo dell’energia come le Comunità energetiche rinnovabili (CER); mobilità sostenibile e nuove tecnologie digitali; sviluppo delle smart grid e ricorso a tecnologie abilitanti quali Internet of Things (IoT), blockchain, IA, machine learning, big data, robotica, sensoristica e smart metering. Tutto ciò, sottolineadirettrice del Dipartimento ENEA di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, tenendo conto che nella transizione verso un modello energetico fondato sull’uso delle fonti rinnovabili, “un ruolo essenziale sarà svolto dalla partecipazione proattiva dei cittadini e delle comunità in generale, il cui futuro dovrà essere basato su un sistemico e profondo cambiamento del modello culturale”.Di queste tematiche si parla ampiamente nella: la sezioneospita gli interventi di Domenico Cimmino e Alessandro Burgio, Technological Development di Eni Plenitude Energy, Fabio Crescimbini, prorettore dell’Università degli Studi di Roma Tre, Anna Donati, presidente e AD di “Roma Servizi per la Mobilità”, Venizelos Efthymiou, chairman of FOSS Research Centre, University of Cyprus, Gaetano Fusco, coordinatore nazionale dello Spoke “Urban Mobility” del Centro Nazionale per la mobilità sostenibile (MOST), Chiara Marricchi, responsabile Scenari Energetici di Lungo Termine e Posizionamento di Enel, Valentino Sevino, direttore generale dell’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio di Milano, Margherita Menon, Operations and