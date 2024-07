Sostenibilità, a Londra summit commercialisti

(Teleborsa) -lavori del(A4S), la Fondazione creata dall’allora Principe di Galles e ora Re Carlo III d’Inghilterra, che si occupa di sostenibilità, soprattutto dal punto di vista del cambiamento climatico. Tra i rappresentanti degli organismi contabili europei membri dell’Accounting Bodies Network (ABN) invitati a Londra, che rappresentano oltre 2,5 milioni di commercialisti e praticanti in 179 paesi, era presente anche il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti italiani, Elbano de Nuccio.Nel corso dell’iniziativa si sono tenute una cerimonia riservata presso la Borsa di Londra e una serie di tavole rotonde nelle quali i professionisti contabili si sono confrontati sulle iniziative introdotte per fronteggiare il cambiamento climatico. A ciò si sono aggiunte le celebrazioni per il 20° anniversario della Fondazione A4S tenutesi presso Kensington Palace dove, nel corso di diverse sessioni di lavoro, gli istituti membri hanno proseguito il confronto sull’impegno della professione in tema di sostenibilità. I professionisti sono stati inoltre ricevuti a St. Jame’s Palace.Jessica Fries, Presidentessa esecutiva di A4S ha affermato cheella nostra Fondazione, siamo orgogliosi dei nostri risultati, ma riconosciamo le immense sfide che ci attendono. Il nostro impegno a sostegno di azioni tangibili e per guidare un cambiamento rapido e sistemico rimane incrollabile. Insieme, dobbiamo continuare a condividere approfondimenti, innovare e collaborare per creare un mondo in cui le pratiche aziendali sostenibili siano la norma, non l’eccezione."Da quando è stata fondata nel 2004 dall’allora Principe di Galles, l’A4S ha svolto un ruolo centrale nella trasformazione del panorama finanziario e contabile con l’istituzione dell'International Integrated Reporting Council, svolgendo un ruolo chiave nella creazione della Task Force on Climate-based Financial Disclosures (TCFD) e per la nascita dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) della Fondazione IFRS, che ne è stato incorporato. Tra le attività della Fondazioni ci sono anche la produzione di una serie di guide essenziali, la creazione delll'A4S CFO Leadership Network e l’istituzione dell'A4S Academy, nata per conferire ai team finanziari le competenze necessarie per gestire rischi e opportunità ambientali e socialiPer il futuro l’’Accounting for Sustainability punta ad accrescere ulteriormente gli sforzi per dare forma a un mondo in cui il business sostenibile sia “business as usual” e la finanza e la contabilità svolgano un ruolo fondamentale nella costruzione di un'economia positiva, giusta e a zero emissioni nette.– ha commentato il presidente dei commercialisti italiani, Elbano de Nuccio – è la dimostrazione della centralità della professione italiana in ambito internazionale, frutto di una strategia di intensa interlocuzione internazionale che finalmente sta portando a concreti risultati. Ma è anche la conferma della rilevanza che per il nostro Consiglio nazionale ha assunto in questi anni il tema della sostenibilità, un ambito al quale stiamo dedicando il massimo dell’impegno scientifico e professionale. Confrontarci a tutto campo su queste tematiche da protagonisti con colleghi di tutto il mondo, come sta avvenendo in questi giorni a Londra, ci rafforza nella convinzione che l’impegno per la sostenibilità sia al contempo un dovere per la salvaguardia del pianeta e un’importante opportunità di crescita e sviluppo per la nostra professione. La professione economico - contabile italiana può e deve svolgere in tutto il mondo un ruolo guida per accompagnare