Worldline e BKN301 estendono partnership nei pagamenti digitali

Worldline

(Teleborsa) -, leader mondiale nei servizi di pagamento, prosegue nella collaborazione strategica con BKN301, società fintech di Banking-as-a-Service in continua crescita sul mercato dei servizi di pagamento digitali.La collaborazione iniziata nel 2022 prevede l’integrazione da parte di BKN301 delle soluzioni Worldline per gestire le attività di technical processing Issuing e Acquiring.La partnership con Worldline garantisce a BKN301 un prodotto personalizzabile per l'emissione istantanea delle carte di pagamento tramite processo di onboarding online, consentendo di offrire ai propri clienti un’esperienza innovativa, semplice e allo stesso tempo sicura, per l’attivazione della propria carta in pochi e semplici passaggi. Con riferimento alle attività di processing Acquiring, inoltre, Worldline mette a disposizione di BKN301 le proprie piattaforme di processing che gestiscono oltre 240.000 merchant in Europa processando più di 3.5 miliardi di transazioni l’anno in tutte le aree funzionali, con integrazioni ai principali circuiti di pagamento internazionali, consentendo così a BKN301 la gestione della propria clientela con un approccio personalizzato., commenta: "Con questa integrazione continuiamo nel nostro percorso volto a costruire la migliore offerta possibile per essere competitivi in un settore altamente specializzato come quello dei pagamenti digitali.. Andremo ad aumentare il numero di soluzioni all’avanguardia a beneficio di tutti i nostri clienti presenti e futuri, incentivando ulteriormente l’adozione di strumenti di pagamento digitali. In Worldline abbiamo trovato il partner ideale che condivide con noi un approccio allo sviluppo dei servizi pensato per garantire un’esperienza semplice e fluida, e che si è dimostrato immediatamente agile e vicino alle nostre esigenze. L’accordo, che contribuisce attivamente alla realizzazione dei nostri progetti, è per noi un passaggio fondamentale nello sviluppo del business”., dice: "Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con BKN301: avere al fianco un cliente innovativo e in continua trasformazione ci permetterà di fare un ulteriore step di agilità. Le 3 “S”: semplicità d’uso, sicurezza e servizi a valore aggiunto sono alcuni driver fondamentali per elevare la customer experience degli utenti nel momento in cui utilizzeranno le soluzioni di BKN301. La continua evoluzione della value proposition di Worldline fornirà un costante flusso di innovazioni e soluzioni che potranno contribuire a posizionare la fintech come player di rilievo nel mondo dei pagamenti digitali".