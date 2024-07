DEA vola al debutto in Borsa, ventisettesima ammissione 2024 su Euronext

DEA, Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) -, società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, avvia oggi le negoziazioni su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.DEA rappresenta la. Si tratta dellasu Euronext.In fase diDistribuzione Elettrica Adriatica ha raccolto 7,9 milioni di euro."Oggi abbiamo raggiunto un, che inaugura una nuova era per la nostra azienda. Il successo di questa operazione, ha comnentato, conferma lae ci prepara a nuove opportunità di crescita., necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare lo sviluppo, consentendoci di continuare il percorso di acquisizioni e di entrare nell’élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali, qualificati per le gare per le concessioni della distribuzione di energia elettrica dal 2030. Negli ultimi anni,, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell’IPO, einsieme ai nostri nuovi azionisti".Il titolo DEA ha debuttato al prezzo di 8,78 euro per azione sopra il prezzo di collocamento di 8 euro. Al momento le azioni quotano a 8,7 euro dopo aver raggiunto un massimo intraday a 8,8 euro.