Alfabetizzazione mediatica e digitale, online avviso MIMIT: 1,7 milioni euro a disposizione

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso la Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni, ha pubblicato online l’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali mirate al. Con una dotazione finanziaria complessiva dipiega lo stesso Ministero in una nota - punta a sostenere progetti che promuovano l’educazione e la consapevolezza nell’uso dei media e delle tecnologie digitali, rivolti alla fascia d’età tra gli 8 e i 18 anni non compiuti, nonché a genitori, educatori, insegnanti e operatori a tutela dei minori.Le imprese operanti come fornitori di servizi di media sono invitate a presentare leQueste imprese devono essere capofila di un partenariato che includa:I contributi, concessi in regime de minimis, copriranno fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 340 mila euro per ciascun partenariato. L’obiettivo è finanziare la creazione di materiali educativi e campagne di sensibilizzazione che aiutino i giovani e gli adulti di riferimento a sviluppare competenze critiche n