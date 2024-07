(Teleborsa) - Nel mese di giugno, l'Economy Watchers, in Giappone, ha segnato una crescita a 47 punti dai 45,7 di maggio. Il dato, pubblicato dal'nipponico è migliore delle stime degli analisti che erano per una salita fino a 46,1 punti.Si tratta di un sondaggio che determina lain Giappone in relazione all'attività economica e permette di anticipare la spesa dei consumatori.