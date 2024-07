Prismi

(Teleborsa) -, società leader nel settore del web e digital marketing, comunica l'avvenuto perfezionamento dell'aumento di capitale riservato ad Alascom, così come definito nell'ambito dell'accordo di investimento del 21 novembre 2023.L'operazione, spiega una nota, prevedeva l'emissione di 25.476.927 nuove azioni riservate ad Alascom con i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni ordinarie già in circolazione, al prezzo di euro 0,065 per azione.