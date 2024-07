Vodafone e Meta insieme per ottimizzare la rete mobile e i video brevi

(Teleborsa) -annunciano oggi una collaborazione a unae rendere più efficientee consentire a tutti i clienti di telefonia mobile di visualizzare. Questa ottimizzazione della rete è stata condotta indall'inizio di giugno di quest'anno.In un primo test durato tre settimane e condotto nel Regno Unito nell'aprile 2024, le società hanno registrato una significativa riduzione del traffico di rete per le applicazioni Meta sulla rete mobile di Vodafone.ha inoltre liberato e reso più efficiente la capacità di rete su alcuni dei suoi siti 4G/5G più utilizzati, conin luoghi affollati come centri commerciali, stazioni, fermate del trasporto pubblico.Sia Vodafone che Meta sono aperte aper migliorare continuamente l'uso efficiente delle risorse di rete. Insieme, Vodafone e Meta manterranno le applicazioni critiche libere da congestioni di traffico e risparmieranno energia., ha dichiarato: "La volontà di Meta diper le sue applicazioni apre la strada a un uso più efficiente delle risorse di rete esistenti. Vodafone e Meta hanno implementato queste ottimizzazioni in tutti i mercati europei di Vodafone e intendonomiglioramenti e ulteriori efficienze".Meta continua a lavorare sull’, per migliorare l'esperienza dell'utente e l'efficienza delle applicazioni video. "Il nostro rapporto con Vodafone è unae la collaborazione sull'ottimizzazione video è un'opportunità per guidare l'innovazione e modellare il futuro di Internet. Ci impegniamo a continuare la nostra collaborazione con partner innovativi come Vodafone, con i produttori di dispositivi, con i fornitori di apparecchiature e con il più ampio ecosistema digitale, per spingere i confini dell'ottimizzazione video", ha dichiarato