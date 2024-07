Manifatturiero 2024: l’84% degli imprenditori è soddisfatto dell’andamento della propria azienda

(Teleborsa) - Il, mostrando una chiara volontà di, anche grazie alle misure del PNRR. L'relativo al I quadrimestre 2024 evidenzia diversi aspetti positivi per gli imprenditori del settore: l’, infatti, si dichiara mediamente o molto soddisfatto dell'andamento della propria azienda. Cresce, anche se in modo contenuto, il dato relativo al, adeguato per ben due terzi degli imprenditori, a fronte di un fatturato che si mantiene stabile nel breve periodo. Inoltre,esprime una maggiore fiducia nel mercato di riferimento, nonostante per il 2024 vi siano ancora delleIn questo scenario, le aziende guardano al futuro con rinnovato: il 67% di loro prevede una crescita nei prossimi due anni, un significativo. Sicuramente le aziende guardano alla prossima messa a terra del Piano Transizione 5.0, che permetterà loro di effettuare nuovi investimenti in termini di transizione digitale ed ecologica., insieme a, saranno i temi al centro anche della, la principale fiera per l’industria manifatturiera, organizzata dache si terràcon un rinnovato programma mirato a supportare al meglio gli imprenditori nella transizione digitale ed ecologica dell’industria. La fiera, che da oltre vent’anni si pone come punto di riferimento per le innovazioni del settore, torna ad animare i padiglioni di BolognaFiere per offrire al comparto un'occasione di confronto e approfondimento su queste tematiche, esplorando le innumerevoli opportunità offerte dall’industria 5.0.Maggioremaggiore miglioramento dellae delleEcco i principali benefici indicati da coloro che in passato hanno usufruito degli incentivi statali 4.0 e che, proprio per questo, guardano con attenzione alle nuove misure del Piano 5.0 previsto dal MIMIT, cheper la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane.Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio, attualmente, con una particolare attenzione verso gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, per la riduzione dei consumi energetici (61%), in ottica di diminuzione del proprio impatto ambientale per una maggiore sostenibilità dei processi.Ma,, rimane ancora una sensazione di incertezza sulle nuove misure, conche non prende posizione in merito. Proprio per dissimulare ogni dubbio e fare luce sull’argomento, la prossima edizione di MECSPE darà ampio spazio al tema attraverso iniziative dedicate e ospiti istituzionali, nella speranza che sempre più imprenditori comprendano i benefici derivanti da questi investimenti.Laè uno dei pilastri dele un imperativo per lo sviluppo e la competitività del comparto. Sebbeneattualmente ritenga di potersi definire abbastanza o molto sostenibile, si registra una maggior consapevolezza dei criteri ESG:li hanno già integrati/li stanno integrando nella loro strategia aziendale, o hanno intenzione di farlo prossimamente. Un aumento dell’attenzione nei confronti della sostenibilità si misura sui criteri nella scelta dei fornitori: se nel I quadrimestre 2023 solo il 16% degli imprenditori considerava questo aspetto rilevante nella selezione dei propri partner, nello stesso periodo del 2024 il dato aumenta fino al24% a dimostrazione di una sensibilità che sta via via crescendo e che troverà sempre più spazio nella transizione ecologica.Continua la crescita digitale nel manifatturiero: sonoda media ad alta negli ultimi anni, un altro aspetto su cui MECSPE punterà i riflettori per supportare le aziende nell’accelerare il processo di digitalizzazione, determinante per il tessuto imprenditoriale.Tra le innovazioni chetra gli imprenditori vi è sicuramente l, che, secondo l’Osservatorio non fa più paura: il 63% degli imprenditori è fiducioso dell’impatto positivo che questa tecnologia produrrà sull’industria, un aumento rispetto a quanto dichiarato nello stesso periodo dell’anno precedente (59%). Cresce infatti il numero di chi sta già utilizzando o introdurrà a breve l’IA nei processi industriali (32%), mentre un terzo delle imprese si sta informando a riguardo."L’Osservatorio MECSPE evidenzia uncon un aumento della fiducia, della soddisfazione e, soprattutto, della volontà di crescita del comparto. – commenta– I dati presentati sono incoraggianti e dimostrano lae la capacità di innovazione del settore, che si prepara a recepire le. Nella sua attuazione, il Piano agirà come amplificatore di sostenibilità, supportando la transizione ecologica delle imprese, sempre più attente a queste tematiche. La prossima edizione di MECSPE, a Bologna dal 5 al 7 marzo 2025, sarà un'importante occasione per approfondire questi temi e comprendere come implementare al meglio le misure per la creazione di un’industria del futuro, green e digitalizzata".La 23esima edizione di MECSPE offrirà alla comunità manifatturiera unasu tutti i temi rilevanti per la filiera e creare soluzioni per il futuro, accompagnando le aziende verso un’industria sempre più innovativa, etica e consapevole.Insieme a MECSPE, inoltre, si terrà anchel’expo internazionale dell’alluminio, che si rivolgerà a tutta la filiera per promuovere un approccio sempre più sostenibile verso gli obiettivi di economia circolare e riduzione dell’impatto ambientale. La sostenibilità e la transizione ecologica saranno anche al centro della terza edizione dell'Aluminium Energy Summit, evento chiave all'interno della fiera, che riunirà esperti e leader dell'industria per discutere strategie di decarbonizzazione ed efficienza energetica. METEF sarà la piattaforma ideale per un confronto tra gli attori del sistema, che avranno modo di presentare le ultime innovazioni e best practice del settore.