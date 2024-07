Myplant, florovivaismo da record per produzione e export

(Teleborsa) -si conferma uni dei settori di punta del Made in Italy e- rappresenta il 4,7% della produzione agricola e l'export vale il 5,1% di quello mondiale - nonostante l'impatto del(grandinate o gelate tardive, periodi prolungati di caldo intenso, assenza di precipitazioni o abbondanti piogge) e lasopportati dagli agricoltori.E' quanto sottolinea, la più grande fiera b2b del florovivaismo, del garden, del paesaggio e del verde sportivo, in programma alla Fiera di Milano Rho dal 19 al 21 febbraio 2025. L'ultima edizione, a febbraio 2024, ha registrato grandi numeri con 762 espositori (+15% sul 2023), 204 delegazioni di buyer internazionali (+27%) e 25.000 presenze (+8%), con 45 Paesi rappresentati in 4 continenti.Nel 2023, lanazionale si è mantenutadi valore, pari al 4,7% della produzione agricola italiana. In particolare, lesi sono assestate adi euro (il 2,2% delle produzioni agricole italiane), mentre le produzionisi mantengono adi euro (il 2,5% delle coltivazioni agricole italiane)., attestando l’Italia quale, con oltre 1,2 miliardi di euro di prodotti vegetali, pari al(stabile sul 2022). "La stabilità dell’export italiano è un dato molto importante e apprezzabile – sottolineano da Myplant -, in un quadro in cui molte altre grandi potenze del comparto hanno mostrato cali e incertezze nell’export. Le produzioni italiane sono una eccellenza riconosciuta nel mondo, che si mostra resiliente anche in periodi difficili".Lo scenario mondiale è dominato dai, che rappresentano il 48,2% dell’export planetario, seguiti dallache rappresenta l’8,2% dell'export (quasi 2 miliardi di euro). Dopo l’Italia, seguono la(4,1% sul totale) e(3,9% sul totale). Per contro, spiccano idi(in decima posizione col 2% sull’export globale) e(in undicesima posizione con l’1,9% dell’export planetario) assieme alla, che si colloca al dodicesimo posto (1,7% dell’export mondiale.Per quanto ancora marginali, spiccano gli aumenti in percentuale dell’(+12% oltre quota 14,5 milioni di euro)(+75% a quota 13 milioni).Fra i principalidel florovivaismo c'è il Vecchio Continente: isono il principale fornitore di prodotti florovivaistici (circa il 69% dell’import totale in Italia), seguiti da(il 7,3%),(5,2%),(4,6%) e(3,3%).Ladel comparto si conferma positiva con un. Particolarmente positivi per il saldo italiano sono gli scambi con Francia (+220 milioni), Germania (+150 milioni), Svizzera (+58 milioni), Gran Bretagna (+44 milioni nonostante il calo dell’export).invece verso(-25 milioni) e(-400 milioni).delle voci relative alleal settore agricolo: +26,5% per lae +20% per la