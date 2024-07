Estate 2024, al via la nuova campagna per la sicurezza stradale promossa da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia

(Teleborsa) - Prosegue l’attività dellain sinergia con, in occasione dell’esodo estivo, per sensibilizzare i viaggiatori sul tema della sicurezza stradale. “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo”, questo il messaggio dei protagonisti della nuova campagna che da oggi,, accompagnerà milioni di utenti in viaggio lungo le strade ed autostrade del nostro Paese, ricordandoci quanto sia importante adottare comportamenti alla guida corretti e responsabili. Testimonial per l’estate 2024 oltre ad, campionessa paralimpica detentrice del record del mondo e testimonial di Autostrade per l’Italia dal 2022, anche la conduttrice radiofonica Laura Antonini e il cantautore Daniele De Gregori.Gliraccontano quanto determinazione e responsabilità siano stati elementi essenziali nel conseguimento dei loro obiettivi e come, al tempo stesso, sia fondamentale applicare gli stessi principi anche alla guida, ricordandoci che l’uso non corretto dello smartphone, l’eccesso di velocità ed il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti siano tra le principali cause di incidentalità.La cooperazione tra Polizia di Stato e Gruppo ASPI si consolida quotidianamente lungo tutta lacon particolare attenzione in occasione degli incrementi dei flussi di traffico che caratterizzano l’esodo estivo attraverso un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale denominata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale”.Dal 31 luglio al 4 settembre 2024, l’attività di controllo della Polizia Stradale vedrà anche l’impiego diper verificare ledei conducenti, direttamente su strada, e sanzionare quanti si metteranno alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.L’attività di controllo verrà affiancata da unadella Polizia Stradale nei fine settimana di agosto, in– A14-la Pioppa Ovest (BO); A1-Prenestina Ovest (RM); A1-Casilina Est (FR); A1-Secchia Est (MO) - , che saranno interessate da un elevatissimo numero di presenze.In particolare, sarà allestito unper gli utenti in transito, in cui saranno posizionati il Pullman ed il Camper Azzurro della Polizia di Stato, le moto della Polizia Stradale e dei gazebo, con la presenza di operatori di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di personale paramedico. Presso le postazioni sanitarie, sarà possibile effettuare un “check-up sanitario” per dei controlli speditivi sulle condizioni fisiche (ad es. temperatura, pressione sanguigna, ecc.).