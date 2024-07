Intesa Sanpaolo, buyback per 23 milioni di azioni

Intesa Sanpaolo

il colosso creditizio

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto che dall’8 luglio al 12 luglio 2024, hacomplessivamentedi, ad un prezzo medio di 3,5787 euro, per untotale diAl 12 luglio, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 225.393.499 azioni, pari a circa l'1,23% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 3,4915 euro, per un controvalore totale di 786.960.648,98 euro.Sul listino milanese, oggi, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,32%.