Litix, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 3,8 euro

LITIX

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, PMI innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 171%), mentre ilsul titolo è "". La società è sbarcata a Piazza Affari a inizio luglio con un prezzo di collocamento di 1,40 euro.Per i prossimi anni gli analisti si aspettano un incremento del, che passerà da 5,43 milioni di euro dell'esercizio FY23A a 15,90 milioni di euro del FY27, con un CAGR FY23-FY27 del 30,8%. Allo stesso modo, si aspettano un incremento dell', che passerà da 1,23 milioni di euro del FY23 a 4,60 mln del milioni di euro. A livello patrimoniale, si aspettano un miglioramento della, che passerà da un valore di debito di 0,43 milioni di euro di debito del FY23 a un valore cash positive nel FY27 pari a 9,20 milioni di euro.Tra ivengono citati: il Gruppo è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente dalla realizzazione del manufatto alla fornitura di soluzioni tecnologiche per realizzare da sé il manufatto stesso; comprovate, consolidate e riconosciute competenze tecniche in ambito robotico e di laboratorio di realizzazione di sculture ed opere; software di programmazione sviluppato internamente; la clientela è rappresentata dai più importanti artisti a livello internazionale.Leindicate sono: nuovi settori di applicazione con alti requisiti di accesso in cui il Gruppo può agevolmente accedere, come quello navale; possibilità di utilizzare il software OR-OS per ulteriori nuove applicazioni; settore in evoluzione che necessita di una continua innovazione; scalabilità del modello di business.Ilsono: limitata brand awareness di Robotor; sistema di controllo di gestione in corso di ottimizzazione.Inoltre, isono: possibili difficoltà ad effettuare continui investimenti in know-how; difficoltà a reperire risorse qualificate nel settore.