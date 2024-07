OVS, informativa su azioni proprie

OVS

OVS

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra l'8 e il 12 luglio 2024, complessivamente(pari allo 0,092% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 2,5853 euro, per unpari aAl 12 luglio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 42.582.017 azioni proprie pari al 14,6368% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 2,652 euro.