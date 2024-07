Intrattenimento e Media, PwC: mercato raggiungerà 3.400 miliardi dollari nel 2028

(Teleborsa) -er il settore dell’intrattenimento e dei media, con una crescita economica complessiva superiore a quella stimata dal FMI: è la fotografia scattata dal Global Entertainment & Media Outlook 2024-2028 di PwC dal quale emerge che nonostante le difficoltà a livello macroeconomico, i cambiamenti tecnologici e l'aumento della concorrenza sia geografica che di mercato, ilSecondo l'Outlook PwC, che copreIn particolare, il valore dei ricavi pubblicitari a livello mondiale salirà a 1.000 miliardi di dollari nel 2026, rappresentando più della metà (55%) della crescita totale dei ricavi del settore E&M nei prossimi cinque anni.La ricerca PwC rileva inoltre che i, gli operatori del comparto investiranno su strategie di consolidamento e punteranno sugli eventi sportivi “live” (comprese le Olimpiadi e Paralimpiadi estive), sulle restrizioni per la condivisione delle password tra gli iscritti e su modelli basati sulla pubblicità.Da una prospettiva globale, gli Stati Uniti d’America si confermano il più grande mercato al mondo per spesa dei consumatori e ricavi pubblicitari (4,3% CAGR al 2028),Secondo la ricerca PwC i ricavi pubblicitari globali cresceranno con un CAGR del 6,7% fino al 2028, più velocemente delle altre due macrocategorie E&M analizzate: ricavi da connettività (2,9%) e spesa dei consumatori (2,2%)Secondo le stime PwC, la componente pubblicitaria rappresenterà il 55% della crescita totale del settore E&M nei prossimi cinque anni.Nel dettaglio,di dollari di nuovi ricavi, e si prevede che aumenterà a un CAGR del 9,5% fino al 2028, quando rappresenterà il 77,1% della spesa pubblicitaria complessiva.“Ci aspettiamo nel 2028 un mercato mondiale da 3.400 miliardi di dollari con un ruolo sempre più importante del segmento ADV, che attualmente vale più di 1/3 del mercato. Un mercato globale per natura, in cui le esigenze degli investitori pubblicitari e le esigenze dei fruitori di intrattenimento impongono innovazione in creatività, contenuti e tecnologia. Le aziende hanno bisogno di continuare a ripensare i modelli di business per renderli sostenibili nel tempo. Personalmente vedo un mercato in cui si farà la differenza attraverso visione, dominio del potenziale di tecnologie come l’AI e attività M&A", sottolineaTechnology, Media and Telecommunications Leader di PwC Italia.Altra evidenzasebbene a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti. Il rallentamento è legato alla crescente concorrenza tra i fornitori di servizi e alle difficoltà nel convincere i consumatori a pagare di più per i beni e i servizi digitali.(OTT), pari a 1,6 miliardi nel 2023, salirà a 2,1 miliardi nel 2028, con un CAGR del 5%. PwC stima una lieve crescita del valore medio globale per abbonamento ai servizi video OTT, che passerà da 65,21 dollari nel 2023 a 67,66 dollari nel 2028.Gaming:Nell'ambito Entertainment & Media, le “confermano un andamento di crescita. Le vendite di biglietti per il cinema e la musica live rappresentano il 38,6% dell'aumento netto della spesa dei consumatori a livello mondiale nel 2023. Trainato da grandi eventi come i tour mondiali dei musicisti, il fatturato della musica dal vivo è aumentato del 26% e rappresenta più della metà del mercato musicale complessivo.Grazie ai numerosi successi del 2023, ilrispetto all'anno precedente. I ricavi cinematografici globali sono destinati a superare i livelli pre-pandemia del 2019 nel 2026.: libri cartacei, out of home advertising, concerti musicali, grandi eventi, cinema e sport sono solo alcuni esempi di segmenti che stanno vivendo consolidamento e crescita. La sfida degli operatori di settore risiede nell’integrazione dei business legati alle esperienze fisiche con il potenziale dei business digitali abilitati dalla tecnologia, al fine di rinnovare i propri modelli operativi e ottenere maggiore efficienza", sottolineaPartner PwC Italia, Entertainment&Media Advisory.