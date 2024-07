La Fondazione FS lancia un'app per scoprire la storia delle Ferrovie Italiane

(Teleborsa) - La, custode del grande patrimonio storico delle ferrovie italiane, annuncia il lancio dipersviluppata in collaborazione con la piattaforma di travelL’applicazione è stata progettata perattraverso un viaggio nella storia, guidati dalle pillole sonore che raccontano alcune pagine della epopea ferroviaria con un linguaggio coinvolgente e un approccio innovativo.Tra le funzionalità principali, l’app offrequali video, fotografie e tour virtuali che permettono agli utenti dii e scoprire curiosità storiche.Con questa nuova App, la Fondazione FS mira a coinvolgere, in particolare, leoffrendo loro uno strumento innovativo per esplorare e conoscere le 12 linee ferroviarie inserite nel Progetto Binario senza Tempo, i musei ferrovieri e le Sale storiche.L’app è scaricabile gratuitamente sui principali store digitali.