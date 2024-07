Banche, l'Outlook di S&P: rating stabile per il 75%, migliora la redditività

(Teleborsa) - Tassi d'interesse positivi, minore frammentazione e qualità degli attivi strutturalmente migliore sosterranno la capacità di guadagno dellenel 2024 e 2025. È la previsione per l'Italiana contenuta nel nuovo report didedicato all’Outlook di metà anno 2024 per le banche globali, con un ulteriore specifico focus sui singoli Paesi, inclusa l’Italia. Secondo S&P le perdite su crediti aumenteranno solo moderatamente rispetto ai bassi livelli storici e letra le banche italiane diventeranno sempre più evidenti.L’per le banche globali rimane stabile. Al 30 giugno 2024, circa il 75% degli Outlook dei rating delle banche era stabile. Questa tenuta deriva dalla solida capitalizzazione, dal miglioramento dellae da una qualità degliancora buona.Il rallentamento economico previsto per la seconda metà dell'anno, con tassi d'interesse ancora elevati, metterà a dura prova i volumi di attività, la qualità degli attivi e leIl rapporto ha poi segnalato che le diversenel 2024 e i conflitti tra Russia e Ucraina, e Israele e Hamas comportano rischi di spillover, tra cui la volatilità dei mercati. Un aspetto positivo è che gli utili della maggior parte delle banche continuano a beneficiare di tassi d'interesse elevati e di perdite di credito limitate.(CRE) stanno ancora calando in alcune giurisdizioni, soprattutto negli Stati Uniti, in Cina e in alcuni Paesi europei. Le relativesono in aumento ma dovrebbero essere gestibili nella maggior parte dei casi.La divergenza del credito proseguirà. La pressione rimarrà più pronunciata per le istituzioni finanziarie non bancarie e per le entità con profili di finanziamento deboli o con una maggiore esposizione a rischi geopolitici, politici o legati al settore degli immobili commerciali.