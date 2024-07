Rinnovabili: Iren costruirà il primo grande impianto agrivoltaico avanzato in Italia

Iren

(Teleborsa) -società del Gruppo, ha perfezionato l’acquisizione deldella societàtitolare dell’autorizzazione per la realizzazione delGrazie a tale operazione, il- spiega la nota - realizzerà ail primo progetto italiano di grandi dimensioni di agrivoltaico avanzato: una soluzione innovativa che coniuga agricoltura e produzione fotovoltaica attraverso l’installazione di strutture e pannelli a oltre 2 metri da terra, garantendo la possibilità di, che ha una potenza complessiva autorizzata di 49 MWp,, avràe una produzione annua attesa di 80 GWh, pari alha rilevato il controllo della societàacquisendo le quote precedentemente detenute da AIEM (sviluppatore del progetto) e da Edis, società del gruppo Egea, con un investimento diche comprende il rimborso di finanziamenti realizzati in precedenza dai soci. L’investimento complessivo atteso per la realizzazione dell’impianto, che entrerà in funzione entro il 2027,sul piano dello sviluppo delle rinnovabili e delle best practice industriali – dichiara Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo del Gruppo Iren -. L’impianto che realizzeremo a Rovigo si caratterizza infatti, per dimensione, tecnologia e localizzazione geografica, come di interesse strategico per l’azienda, in coerenza con gli obiettivi del nostro Piano Industriale. Il progetto, che ci ha visti subentrare ad una società di Egea, ci consente di valorizzare già da ora la nostra partnership con il gruppo albese, in attesa del