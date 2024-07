(Teleborsa) - Chiusura del 18 luglio

Seduta in frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,8875.

Lo scenario di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8819 con prima area di resistenza vista a 0,8943. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8764.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)