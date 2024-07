ACEA Perù, aggiudicata gara da 60 milioni di euro

(Teleborsa) -società del Gruppo che opera all'estero nel settore idrico con circa dieci milioni di abitanti in America Latina, tra Perù, Repubblica Dominicana e Honduras, si è aggiudicata attraverso la sua controllatauna gara per la manutenzione della rete idrica e fognaria nella zona di Comas, un'area di Lima Nord, a beneficio di una popolazione di circa 4 milioni di persone.Nella stessa zona, Acea International è già presente nella gestione del servizio idrico attraverso la partecipazione neldi cui è azionista di maggioranza, che si occupa delle attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua. La gara, promossa da, azienda responsabile della distribuzione idrica nella Capitale peruviana, ha unper una durata di tre anni."Acea Perù – sottolinea una nota – rafforza così la sua presenza nel business idrico nel Paese e contribuisce allo sviluppo del territorio a beneficio dei cittadini. L'aggiudicazione inoltre testimonia la professionalità e le competenze tecniche della società, al servizio di un uso sempre più efficiente e sostenibile della risorsa idrica".Acea, primo operatore idrico in Italia con circa 10 milioni di abitanti serviti, conferma la sua strategia di crescita a livello internazionale nel settore, puntando al, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale. Il Gruppo, che da oltre vent'anni opera in Centro e Sudamerica, è oggi anche impegnato nella, a conferma della sua vocazione nazionale e internazionale.