Solid World Group, al via programma di buyback

Solid World Group

Solid World Group

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’, anche in più tranche, per un controvalore massimo pari a 500.000,00 euro e per una quota non superiore al 10% del capitale sociale della Società.Il programma avrà una durata di 18 mesi a far data dal 27 giugno 2024, data della Delibera 2024 dell’Assemblea degli azionisti, salvoeventuale anticipata interruzione.Al 22 luglio 2024 la Società detiene complessivamente 119.425 azioni ordinarie proprie.A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,54%.