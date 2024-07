Ddl Intelligenza Artificiale, Fieg: garantire protezione contenuti editoriali e loro remunerazione

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso il(Commissioni 8a e 10a riunite), l’Audizione della– rappresentata dal Consigliere incaricato per le relazioni sindacali,, e dalla Responsabile dell’Area giuridica e internazionale,– sul disegno di legge n.1146, in materia di intelligenza artificiale. Nel sottolineare il grande interesse suscitato dall’iniziativa italiana presso le associazioni europee di settore, come l’- che ha prodotto un suo diretto contributo – il Consigliere De Alessandri si è soffermato sugli articoli 23 e 24 del Ddl, in materia di diritto d’autore, che rivestono maggior interesse per l’editoria giornalistica e d’informazione.In particolare, sul nuovo obbligo di marchiatura che consentirebbe di identificare e riconoscere i c.d. deepfake - obbligo cui farebbero eccezione i programmi e le opere “” - la Fieg ha osservato come tale eccezione “introduce un elemento di incertezza giuridica, facendo presumere – con quel “manifestamente” - un innalzamento della soglia di creatività”. Enpa aggiunge che: “Per coerenza con il, il riferimento al ‘manifestamente creativo’ dovrebbe essere sostituito da quello al ‘contenuto creativo soggetto a controllo editoriale e in cui una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione’.”In merito all’articolo 24, la Fieg ha invitato, in sintonia con Enpa, a guardare con estrema cautela a “qualsiasi sviluppo normativo che cerchi di estendere le protezioni e i diritti esistenti anche alle opere generate con l'”. Rilevato poi che il testo definitivo dell’articolo 24 risulta essere stato ampiamente rivisto, l’auspicio degli editori Fieg è che almeno vengano recuperati iaggiuntivi presenti nelle precedenti versioni.“Alcuni dei contributi circolati nei mesi precedenti all’approvazione del– si legge nella nota Fieg - si proponevano di garantire più efficacemente sia la protezione dei contenuti editoriali da usi non autorizzati sia la loro. Si pensi, ad esempio: alla proposta di semplificare le modalità di esercizio dell’, anche attraverso il ricorso a clausole di riserva analoghe a quelle già conosciute nel nostro ordinamento; all’invito ad incentivare il ricorso a modelli di licenza condivisi; agli obblighi di registrazione e identificazione delle fonti/contenuti utilizzati, sulladelle disposizioni comunitarie; alle ipotesi di remunerazione per l’uso dei contenuti a fini di addestramento e training dei sistemi e modelli di IA, attraverso la possibilità deldi un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di. Nessuno di questi aspetti sembra emergere chiaramente dal testo in esame.”“È fondamentale che le protezioni sulsiano adeguatamente applicate – conclude la Fieg - e che elevati standard di qualità e responsabilità siano il fondamento di queste e di altre nuove tecnologie.”