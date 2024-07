Mercati Growth europei, l'EGM è stato il più attivo nel primo semestre

(Teleborsa) - I mercati dei capitali europei nei primi mesi del 2024 non hanno registrato una vivace attività di IPO. In questo contesto, si è distinto- il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita - che è statoe un capitale raccolto di 81 milioni di euro. Lo evidenzia un report di EnVent Capital Markets, secondo cui le prospettive rimangono interessanti, come dimostra la performance positiva registrata negli ultimi mesi, che denota fiducia nella ripresa dei mercati.Per quanto riguarda l'Italia, nel 2024 il mercato ha visto una, con 10 offerte pubbliche di acquisto concluse e 2 fallite rimanendo sulla line del 2023, in cui si sono registrate 14 operazioni.Lain tutti i sistemi multilaterali di negoziazione europei analizzati è rimasta in linea con i volumi registrati negli anni precedenti. Il mercato italiano ha un turnover velocity che storicamente oscilla tra il 20% e il 30%. È fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un mercato immettere capitali per aumentarne la liquidità e renderlo più attraente per gli investitori, come l'iniziativa del fondo di fondi, di natura semi-pubblica, evidenzia EnVent.Scendendo nei dettagli dei vari mercati, il report evidenzia cheha: 206 società quotate, + 3 rispetto al 31 dicembre 2023; 8,21 miliardi di euro di market cap, +2,94% rispetto al 31 dicembre 2023; 8 IPO, 5 delisting; 81 milioni di euro di capitale raccolto vs 261 milioni di euro al 31 dicembre 2023.ha 271 società, - 3 rispetto al 31 dicembre 2023; 18,7 miliardi di euro di market cap, - 11,4% rispetto al 31 dicembre 2023; 3 IPO, 6 delisting; 0 milioni di euro di capitale raccolto vs 67 milioni di euro al 31 dicembre 2023.L'ha 718 società quotate, - 55 rispetto al 31 dicembre 2023; 76,5 miliardi di euro di market cap, - 3,1% rispetto al 31 dicembre 2023; 10 IPO, 45 delisting; 220 milioni di euro di capitale raccolto vs 57 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Ilha: 140 aziende, + 2 rispetto al 31 dicembre 2023; 1,3 miliardi di euro di market cap, -25,9% rispetto al 31 dicembre 2023; 2 IPO, 0 delisting. L'ha: 106 società quotate; -2 rispetto al 31 dicembre 2023; 8,6 miliardi di euro di market cap, +13,3% rispetto al 31 dicembre 2023; 5 IPO, 11 delisting; 239 milioni di euro di capitale raccolto; vs 91 milioni di euro al 31 dicembre 2023.