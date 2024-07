Incidenti stradali, nel 2023 in leggero aumento i feriti (+0,5%) ma calano i decessi (-3,8%)

(Teleborsa) - In base ai dati, nel 2023, sono 3.039 iin Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime. Rispetto al 2019, benchmark per il decennio 2021-2030, gli incidenti diminuiscono del 3,3%, le vittime della strada del 4,2% e i feriti del 6,9%.Ildegli incidenti stradali con lesione a persone, ammonta a quasinel 2023 (1% del Pil nazionale). Se si considerano anche i costi legati ai sinistri con soli danni alle cose (circa 4,3 miliardi di euro), si arriva ad una cifra pari a circa 22,3 miliardi di euro. Ilpassa da 53,6 a 51,5 morti ogni milione di abitanti tra il 2022 e il 2023 (53,1 nel 2019). Nel 2023 il numero di morti per 100mila abitanti risulta più elevato della media nazionale (5,2) in ben 13 regioni. Il tasso di mortalità stradale neisale a 4,6 per 100mila abitanti, da 4,2 del 2022.L’resta più elevato sulle strade extraurbane, con 4,1 decessi ogni 100 incidenti (4,3 nel 2022); scende a 2,7 sulle autostrade, mentre è pari a 1,1 sulle strade urbane (rispettivamente 4,3, 3,5 e 1,1 nel 2022). La media nazionale, praticamente invariata dal 2010 salvonon significative, è pari a 1,8. Tra ialla guida si confermano come più frequenti: la(33.144 incidenti, il 15,1% del totale), procedere senza rispettare lao il(28.389 incidenti, il 12,9%), l’(18.524, 8,4%). I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,5% dei casi (80.057).In base alle nuove matrici dil’esposizione al rischio di mortalità è elevata per i conducenti dicoinvolti in incidenti con autovetture o a veicolo isolato. Le due ruote a motore registrano un elevato numero di incidenti in collisione con autovetture, mezzi commerciali leggeri e veicolo isolato. Ipresentano un rischio maggiore rispetto agli altri utenti quando entrano in collisione con autovetture e veicoli industriali.Leaumentano nel 2023 per i conducenti di monopattini elettrici (21; 16 nel 2022) e di biciclette e biciclette elettriche (212; 205 nel 2022), stabili i pedoni (485) e in diminuzione gli occupanti di autocarri (112, -32,5% sull’anno precedente), motociclisti (734, -6,0%), occupanti di auto (1.332, -3,1%) e ciclomotoristi (68, -2,9%). Guardando la, le vittime risultano concentrate nelle classi 20-29 anni e 45-59 anni per gli uomini, oltre i 55 anni per le donne. Gli aumenti maggiori si registrano nelle fasce: 75-59 anni (+23,6%) 5-9 anni (da 8 a 13 vittime) e 45-49 anni (+1,8%).Gli utenti più vulnerabili rappresentano il 50% dei morti sulle strade (49,3% nel 2022) , l’indice di mortalità per i pedoni, pari a 2,6 ogni 100 incidenti perdi pedone, è 4 volte superiore a quello degli occupanti di autovetture (0,7), il valore dell’indice di mortalità riferito ai motociclisti è di 2,4 volte superiore (1,6 morti ogni 100 incidenti); è invece 2 volte più alto per ie passeggeri di biciclette, elettriche e non e di monopattini (1,1 morti ogni 100 incidenti).