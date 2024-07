Oxfam: "Cresce ricchezza dell'1% più facoltoso del pianeta. Ma tasse ai minimi storici"

(Teleborsa) - La ricchezza aggregata del top 1% del pianeta è cresciuta, in termini reali, di benUn incremento pari a 34 volte quello registrato, nello stesso periodo, dalla metà più povera della popolazione mondiale. La ricchezza media di un esponente dell'1% più facoltoso su scala globale è aumentata di quasi 400mila dollari contro i 335 dollari (appena 9 centesimi al giorno), incamerati in media da un rappresentante appartenente al 50% più povero del pianeta. È quanto emerge da un'diffusa oggi, in occasione del, in programma a Rio de Janeiro fino a venerdì.Il summit – sottolinea l'Oxfam – rappresenta un importante banco di prova per verificare il grado di convergenza tra le più grandi economie del mondo sulla– e supportata da Sud Africa, Francia e Spagna – per la"La richiesta di aumentare le imposte sui più ricchi è sostenuta da una parte consistente dell'opinione pubblica mondiale – ha detto–. Preoccupati e indignati, i cittadini reclamano sistemi fiscali più equi, un'azione più incisiva contro la crescente concentrazione di ricchezza e potere al vertice della piramide sociale, risorse certe e adeguate per contrastare l'avanzamento della povertà, l'ampliamento dei divari economici e la crisi climatica in corso. A fronte di una simile richiesta di maggiore giustizia distributiva, c'è da chiedersi se i governi del G20 mostreranno volontà politica e decideranno di cooperare su misure coordinate di tassazione degli ultra-ricchi o se invece, malauguratamente, preferiranno mantenere l'attuale iniquo status quo".richiede prima di tutto una presa d'atto di quanto poco, in proporzione alla propria ricchezza, gli individui più facoltosi contribuiscano oggi al finanziamento dei beni pubblici, derogando in larga parte al dovere di solidarietà sociale a cui ciascuno di noi è chiamato. Negli ultimi 40 anni i miliardari globali hanno, in media, versato su base annua agli erari l'equivalente irrisorio dello 0,5% del valore dei propri patrimoni. Nello stesso periodo i loro patrimoni hanno registrato un rendimento nominale annuo lordo del 7,5%.Negli ultimi 4 decenni, inoltre, laè cresciuta del 45%, mentre l'aliquota massima dell'imposta sui redditi (nella media del G20) si è ridotta di circa un terzo.Oxfam stima inoltre che oggi, nei Paesi del G20, per ogni dollaro di entrate fiscali, meno di otto centesimi derivano da imposte sulla ricchezza.