Pet care, Croci acquisisce Camon sotto la regia di Mindful Capital

(Teleborsa) - A poco più di due anni dall'ingresso del fondo Mindful Capital Partners, il, primaria azienda italiana nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia, ha annunciato l', storica azienda veronese del settore. L'ingresso di Camon porterà ildel Gruppo Croci da 50 milioni di euro ae consentirà di generare importanti economie di scala.Camon, fondata nel 1985 da Roberto Canazza e con sede a Albaredo d'Adige (Verona), è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di, tra cui snack, cibo funzionale, integratori alimentari e prodotti per la cura degli animali. Roberto Canazza, attuale Amministratore Delegato, reinvestirà nel Gruppo e continuerà a essere coinvolto nella gestione operativa della società.Croci, nata circa 30 anni fa in provincia di Varese su iniziativa dell'imprenditore Dario Croci, ha trasformato negli anni il suo modello di business da distributore a brand company, specializzandosi nello sviluppo e nella creazione di un'ampia gamma di. Croci ha inoltre una presenza consolidata sui mercati internazionali, con filiali dirette in Germania, Francia, Spagna e Cina.Il business di Camon è fortemente complementare a quello di Croci per clienti, canali e prodotti core con un forte posizionamento nei segmenti snack, giochi e prodotti per la cura ed il benessere degli animali, si legge in una nota. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Crociin breve tempo un, consolidando la propria posizione come leader indiscusso nel mercato della cura degli animali domestici."Siamo davvero orgogliosi di aver completato l'acquisizione di Camon, un'azienda di riferimento nel settore, con un brand premium in alcune tra le più interessanti categorie di prodotti, quali gli snack e i prodotti vet - dichiara- La forte complementarità delle due aziende permetterà di perseguire importanti sinergie commerciali ed operative e di raggiungere una scala significativa in termini dimensionali".