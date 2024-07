(Teleborsa) - E’ fissato per martedì 30 luglio il taglio del nastro della nuova area imbarchi dell’aeroporto di Lamezia. Per realizzare l’opera, Sacal ha investito oltre 5 milioni di euro. La nuova area imbarchi e’ stata visitata in anteprima da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.