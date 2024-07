Da Bruxelles: Relazione sullo stato di diritto Ue risultato di scambi con i Paesi, Italia compresa

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato ad Ansa – che ha citato fonti europee – la"si basa su una varietà di fonti" ed "è il risultato di molteplici scambi anche a livello politico con i Paesi membri" e di "una strettacon le autorità nazionali". La stessa agenzia fa sapere che al "consueto iter" sono chiamati a cooperare tutti i Paesi membri,compresa e che prima dell'adozione "alle autorità nazionali è stata data l'opportunità di dare aggiornamenti fattuali". La precisazione è arrivata il giorno dopo la lettera inviata dalla presidente del Consiglioalla presidenteper lamentare dell'utilizzo della Relazione annuale sullo stato di diritto dell'Ue per "attaccare il Governo italiano"."Le chiacchiere stanno a zero. Serve una nuova legge che cancelli quella di Renzi del 2015 e che rispetti i principi imposti dall'. Dopo l'estate ci si sieda al tavolo e si ragioni seriamente su questo. È l'obiettivo degli Stati Generali ed è quella la migliore risposta che l'Italia, e non Giorgia Meloni, può dare all'Europa e soprattutto ai suoi cittadini", ha commentato sui suoi canali social la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5S)."Giorgia Meloni - ha aggiunto Floridia - si rivolge all'Europa per parlare di libertà di informazione e di Rai con lo sguardo rivolto perennemente al passato. Meloni sa benissimo che proprio in queste ore è in cantiere l'accordo tra i partiti della suaper spartirsi le nuove". "Così come le fa gioco banalizzare i tantiche hanno visto lei e il suo partito non solo favoriti dall'informazione del servizio pubblico, ma anche autori di veri e propri attacchi – ha concluso la senatrice del M5S – nei confronti di alcuni giornalisti attraverso querele mosse dai suoi ministri e dal suo partito".