SACBO investe oltre 4 milioni in interventi di mitigazione ambientale

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società di gestione dell', ha approvato il piano per la realizzazione didi Comuni vicini allo scalo, che hanno evidenziato lasulla base delle valutazioni effettuate dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.Il relativo, il quarto in aggiunta ai precedenti che hanno permesso di intervenire finora su circa 550 abitazioni per un investimento complessivo di 10 milioni di euro a carico di Sacbo, prevede una beneficio disituate nei Comuni diLa somma investita da Sacbo è ripartita in(per un valore corrispettivo di 2.785.000 euro), per migliorare il fono-isolamento, e(per 1 milione 313mila euro)."Prosegue l’impegno di SACBO sul fronte della sostenibilità ambientale, che si esprime in questo caso con il nuovo capitolo delle opere di mitigazione delle residenze abitative più esposte all’impronta acustica, continuando nel contempo a mettere in campo tutte le soluzioni migliorative dell’impatto generato dall’attività aeronautica, anche attraverso l’efficiente gestione dei voli e il progressivo ammodernamento delle flotte delle compagnie aeree - dichiara il presidente di SACBO,- Abbiamo intrapreso il percorso nell’ottica della sostenibilità, convinti di poter generare risultati soddisfacenti e rispondere alle richieste degli stakeholders, producendo i benefici attesi e continuando ad attestare l’aeroporto di Bergamo ai vertici degli standard europei".