Azimut lancia fondo focalizzato su miglioramento delle condizioni di persone con disabilità

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha, quello che definisce il primo fondo d'investimento al mondo che investe in aziende che promuovono il miglioramento delle condizioni di vita ed il benessere delle persone con disabilità con un particolare focus sull'inclusione lavorativa. Special Needs & Inclusion èdi Azimut, che pone da sempre grande attenzione alle tematiche ESG e di responsabilità sociale come è stato per il lancio del primo fondo etico italiano, Azimut Solidarietà, nel 1995.È previsto l'investimento nelleche dimostrano un chiaro impegno verso la disabilità, promuovendo iniziative in vari ambiti quali occupazione, beni e servizi, ausili, strutture residenziali, farmaci e terapie, e presentano un potenziale di crescita solido e sostenibile nel tempo.Il processo di selezione considera le società che al livello globale aderiscono adche promuovono l'inclusione lavorativa di persone con disabilità, tra i quali Disability:IN, Valuable 500 e Organizzazione Internazionale del Lavoro (The International Labour Organization).Ilalla disabilità si concretizza, invece, attraverso la classe a distribuzione offrendo ai sottoscrittori la possibilità di devolvere una parte (50%) o la totalità (100%) dei proventi ad una selezione di primari Enti del Terzo Settore che operano sul territorio nazionale nel campo della disabilità. Le Organizzazioni selezionate sono Dynamo Camp ETS, Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS – Ente Filantropico e Fondazione Telethon ETS."Il fondo Special Needs & Inclusion rappresenta, dimostrando come la finanza possa essere un potente motore del cambiamento all'interno della nostra società - ha commentato l'- L'universo investibile è ampio e comprende molte aziende che mostrano una particolare sensibilità verso il tema della disabilità. L'obiettivo che ci siamo posti è generare valore ed essere parte attiva del processo di inclusione a favore delle persone con disabilità, coinvolgendo anche clienti e associazioni no profit in questo percorso perché siamo convinti che insieme sia possibile costruire un futuro migliore e più accogliente per tutti".