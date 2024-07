CDP Equity e CDP Real Asset SGR sottoscrivono Principi per Investimenti Responsabili delle Nazioni Unite

(Teleborsa) - Il(CDP) annuncia la sua adesione ai(PRI) promossi dalle Nazioni Unite attraverso le sottoscrizioni di CDP Equity e CDP Real Asset SGR, seguendo le regole che si applicano a holding e grandi gruppi diversificati. Ildei firmatari dei Principi per l’Investimento Responsabile è riconosciuto come la primaria rete globale di investitori istituzionali, gestori e service provider che si impegnano a integrare i criteri ESG nelle scelte di investimento e di gestione delle partecipazioni.Il Gruppo CDP implementerà questi principi nelle proprie attività relative allenell’ambito delle partecipazioni e dell’immobiliare favorendo una ancor maggiore assimilazione dei criteri ESG nelle scelte di investimento. La decisione di aderire all’iniziativa sostenuta dalleè in linea con il percorso intrapreso da CDP in favore di un’economia sostenibile e rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescente e trasversale inclusione dei fattori ESG nelle fasi di valutazione e monitoraggio delle attività di finanziarie da parte del Gruppo.Lache aderisce ai Principi per l’Investimento Responsabile collabora nell'attuazione di una serie di pratiche da adottare su base volontaria. Questi orientamenti forniscono un quadro di riferimento per incorporare i fattori ambientali, sociali e di governance nell'analisi degli investimenti e delle scelte di gestione delle partecipazioni, in allineamento con il mandato fiduciario degli investitori.“Siamo lieti di dare il benvenuto a CDP Equity e CDP Real Asset SGR come firmatari dei Principi per gli Investimenti Responsabili. Creare opportunità per riunire la comunità finanziaria, sia le società che detengono partecipazioni azionarie sia quelle che gestiscono gli investimenti, per generare sinergie sulle tematiche ESG è una parte fondamentale del nostro percorso per compiere progressi verso un sistema finanziario globale sostenibile. Attendiamo di poter lavorare con CDP Equity e CDP Real Asset SGR in questa direzione”, ha dichiarato, CEO di PRI.