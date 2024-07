IEG, Beer&Food Attraction 2025 nel segno della crescita: novità ed eventi

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -per il settore eating-out,che dominerà la scena nazionale della Beverage & Bar Industry. Accanto alle eccellenze birrarie italiane e internazionali (craft e mainstream) e alla più completa offerta del mondo beverage, cresce lo spaziocon l’introduzione di nuove categorie come gli sparkling wine. Il Fuoricasa a Beer&Food Attraction sarà rappresentato, inoltre, dalla variegata proposta Food con i prodottit per il canale casual dining.gra zie al potenziamento dell’offerta che ruota attorno al rito dell’aperitivo. Così l’arte della miscelazione troverà la sua massima espressione nel Mixology Village, che valorizzerà le aziende produttrici di distillati e le piccole attrezzature per bartending, inglobando inoltre la terza edizione di Mixology Circus, evento di riferimento per il mondo spirits. Altra novità di punta sarà la Sparkling&Mix, l’area espositiva in cui emergeranno gli sparkling wine per il mondo cocktail.La 10ª edizione di Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show, firmatsi terrà nella Fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025 in contemporanea alla 7ª edizione di BBTech expo, il Salone per le tecnologie di processo e confezionamento, le materie prime e gli accessori per birre e bevande e alla 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob, che riunisce gli operatori della filiera Horeca.Grazie alla collaborazionei.La manifestazione raggrupperà tutte le filiere dell’Horeca negli spazi della fiera dove prenderanno forma le partnership con le principali realtà di settore, tra cuiFederazione Italiana Distributori Horeca, FIC – Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai, World Association of Chefs Societies. Il parco Food si arricchirà dei prodotti ready-to-eat per assecondare consumi e tendenze del casual dining, settore in forte ascesa che abbina a un servizio rapido, la qualità delle proposte culinarie. In fiera sarà presente la più ampia offerta tra frozen food, basi pizza, hamburger e carni, appetizer, snack, salse, vegan e street food. Il progetto Beverage, inoltre, diventerà ancora più ricco, andando a intercettare le categorie più in voga del comparto, come i prodotti No Alcol e Low Alcol che attraggono sempre più i Millennials e la Generazione Z.Nella BEER&TECH Arena si terranno meeting di formazione su Birra e tecnologie. Torneranno le grandi competizioni, come il Concorso Birra dell’Anno e Italian Craft Beer Conference a cura di Unionbirrai. Le arene del Food saranno invece animate dai Campionati di Cucina Italiana a cura di Federazione Italiana Cuochi e dal Global Chefs Challenge European Gran Prix 2025, l’evento di selezione europea di alta cucina, propedeutico al campionato mondiale del circuito Worldchefs.Per il secondo anno consecutivo, inoltre, andrà in scena ildestinato alle aziende espositrici. Nel corso di questa edizione nascerà una vera e propria gallery delle novità per mettere in luce le eccellenze delle singole aziende. Con la collaborazione di ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori sarà sviluppata l’Area Start-up,