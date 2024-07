Istat, prezzi produzione risalgono a giugno

(Teleborsa) -, rallentando la caduta su base annuale. Secondo l'ultimo rapporto Istat, i prezzi alla produzione dell’industriamentre contengono il calo a(era -3,5% a maggio).Suli prezzi% su base mensile e(da -4,9% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano una crescita congiunturale modesta (+0,1%) e una flessione tendenziale dell'1,0% (-1,5% a maggio).Suli prezzisu base mensile (-0,2% area euro, invariati nell’area non euro) e segnano un(-1,2% area euro, -0,1% area non euro)., rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria(-1,6% mercato interno, +0,3% mercato estero).A giugno 2024, fra le attività manifatturiere, leriguardano i settori(-6,3% area euro),, esclusi macchine e impianti (-3,2% mercato interno, -5,2% area euro, -3,4% area non euro), industria del(-3,6% area euro) e(-3,4% mercato interno).si rilevano per coke e prodotti(+3,5% mercato interno, +3,2% area non euro), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di(+3,3% area non euro) edi base e preparati farmaceutici (+2,7% mercato interno, +3,2% area euro).Sul mercato interno, la flessione tendenziale dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas resta ampia ma si riduce ulteriormente (-9,4%, da -13,5% di maggio).A giugno 2024, i prezzi alla produzione dellesono stazionari su base mensile e flettono dello 0,8% su base annua (da -1,4% del mese precedente); quelli di "diminuiscono dello 0,2% in termini congiunturali e dell’1,0% in termini tendenziali (era -1,4% a maggio).