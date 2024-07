Limature per il comparto utility in Italia (-0,50%), sulla parità algoWatt

settore utility italiano

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 37.107,3, in calo dello 0,50% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 381, dopo aver iniziato gli scambi a 381.Tra le azioni italiane adel comparto utility, lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,34%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,84%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,78%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 31 luglio con una variazione percentuale negativa dell'1,00% rispetto alla seduta precedente.